Gewerkschaft ruft zu Protesten bei VW auf

Kein Kahlschlag am VW-Standort Zwickau! Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Landtag, Sören Voigt (54, CDU), konnte die ersten Meldungen kaum glauben. © Sven Gleisberg

Anlass ist die Aufsichtsratssitzung am Donnerstag in Wolfsburg, auf der über mögliche Einschnitte beraten wird. Dort ist eine Kundgebung direkt am Vorstandshochhaus geplant. Auch in Sachsen sind Aktionen in Zwickau und Chemnitz geplant.

In Dresden soll um 14 Uhr an der Gläsernen Manufaktur ein Transparent entrollt werden. Mit dabei ist auch der IG-Metall-Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen, Jan Otto (45). Selbst bei Porsche in Leipzig werde es eine Aktion geben, teilte die Gewerkschaft mit. Arbeitsniederlegungen seien aber zunächst nicht geplant.

Laut "Manager Magazin" will VW bis zu 100.000 Stellen weltweit streichen. Vier Werken des VW-Konzerns in Deutschland droht demnach sogar die Schließung: Zwickau, Hannover, Emden und Neckarsulm.