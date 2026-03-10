Harte Zeiten bei VW: Konzern will 50.000 Stellen streichen!

Wolfsburg - Der VW -Konzern hat das Ziel bekräftigt, bis 2030 Zehntausende Jobs zu streichen!

Im dritten Quartal steckte der Konzern tief in die roten Zahlen und hatte mehr als eine Milliarde Euro Verlust verbucht. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

"In Summe sollen im Volkswagen Konzern bis 2030 rund 50.000 Stellen in Deutschland wegfallen", heißt es im Geschäftsbericht des Konzerns. Das Ziel hatte der Konzern bereits ab Ende 2024 in Tarifeinigungen bei den einzelnen Marken genannt.

35.000 Stellen fallen allein bei der Kernmarke Volkswagen weg. Weitere kommen bei Audi und Porsche hinzu. Der Abbau soll vor allem über Altersteilzeit und Abfindungen erfolgen. Betriebsbedingte Kündigungen wurden dabei ausgeschlossen.

Der Gewinn des Volkswagen-Konzerns ist im vergangenen Jahr um knapp die Hälfte eingebrochen.

Im Vergleich zum Vorjahr sei das Konzernergebnis nach Steuern 2025 um rund 44 Prozent von 12,4 Milliarden Euro auf 6,9 Milliarden Euro gesunken. Der Umsatz sank um 0,8 Prozent auf knapp 322 Milliarden Euro.

Grund waren vor allem die Belastungen bei der Tochter Porsche wegen des Strategie-Schwenks zur Verbrenner-Verlängerung, die auf die Konzernmutter durchschlugen. Hinzu kamen Milliardenbelastungen aus den US-Zöllen.