Neue Strategie 2030: VW schraubt Fahrzeugproduktion um weitere Million Autos herunter

Wolfsburg - Der VW -Konzern will seine Sparbemühungen verstärken und sich mit einer neuen Strategie 2030 neu ausrichten.

Laut Konzernchef Oliver Blume (57) soll das Produktportfolio vereinfacht und verschlankt werden. (Archivbild) © Hannes P Albert/dpa

Erste Eckpunkte nannte der Konzern nun in einer internen Unterrichtung. Trotz der laufenden Effizienzprogramme verdiene der Konzern mit seinen Autos zu wenig Geld, heißt es in einer Management-Information, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Im derzeitigen Umfeld reichten die bislang geplanten Kostensenkungen nicht aus. "Wir müssen unser Geschäftsmodell grundlegend verändern und strukturelle, nachhaltige Verbesserungen erzielen", wird Finanzvorstand Arno Antlitz (56) zitiert.

Zwar habe der Konzern bereits Milliarden Euro eingespart. Angesichts zunehmender geopolitischer Verwerfungen müsse VW aber weiter hart an den Kosten arbeiten und sich noch robuster aufstellen, heißt es in dem Schriftstück weiter.

Details zu möglichen Einsparungen nannte der Konzern nicht. Laut "Handelsblatt" hatte der Aufsichtsrat am Montag über einen Bericht des Vorstands zum Sanierungsprogramm und zum Stand der Sparbemühungen beraten.

Beschlüsse wurden dabei Konzernkreisen zufolge nicht gefasst. Es habe sich nur um eine Unterrichtung gehandelt. Demnach soll auch eine neue Analyse der Unternehmensberatung Boston Consulting vorgestellt worden sein.