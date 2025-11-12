Sparbemühungen bei VW: Entgelt-Verhandlungen sollen früher beginnen

Wolfsburg - Für die Sparbemühungen bei Volkswagen werden die Verhandlungen über ein neues Entgeltsystem vorgezogen.

Der Auftakt für die Verhandlungen war ursprünglich am 1. Januar 2026 geplant. (Archivfoto) © Moritz Frankenberg/dpa

Die Tarifvertragsparteien kommen heute erstmals zusammen, rund sieben Wochen vor dem ursprünglich geplanten Auftakt am 1. Januar, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heißt.

Das veraltete und zu komplexe System soll erneuert werden, gleichzeitig werde das Gesamtvolumen um sechs Prozent sinken, sagte Arne Meiswinkel (57), Personalvorstand der Marke Volkswagen.

Die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo (50) betonte, dass eine Besitzstands-Logik mögliche Nachteile auf individueller Ebene verhindere.

Sie hatte schon zu Jahresbeginn daraufhin verwieen, dass das von VW genannte Ziel einer Senkung um sechs Prozent die Obergrenze sei, auf die man sich geeinigt habe. Das sei für die Mitarbeiter auch eine Absicherung nach unten, sagte Cavallo im Januar.

Unternehmen und Gewerkschaft hatten sich kurz vor Weihnachten auf ein Sanierungsprogramm geeinigt, das den Abbau von 35.000 Arbeitsplätzen in Deutschland bis 2030 vorsieht. Insgesamt will Europas größter Autobauer die Arbeitskosten jährlich um 1,5 Milliarden Euro senken.

Bereits kurzfristig bemerkbar macht sich dabei der Verzicht auf diverse Bonuszahlungen und Lohnerhöhungen. Im Gegenzug hat VW die zuvor gekündigte Beschäftigungssicherung wieder in Kraft gesetzt und bis 2030 verlängert.