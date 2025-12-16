Nach 24 Jahren Schluss, aus, vorbei: Letzter VW rollt in Dresden vom Band

Dresden - Aus und vorbei: Nach 24 Jahren endet die Automobilproduktion in der Gläsernen Manufaktur (GMD) – und damit auch in Dresden . Mit einem roten ID.3 GTX, der von allen Mitarbeitern unterschrieben wird, läuft am Dienstagnachmittag das letzte von 165.508 hier gefertigten Fahrzeugen vom Band.

Ein VW ID.3 im Lichttunnel in der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen. © Sebastian Kahnert/dpa

Als einmalige Kombination aus Fertigungs- und Erlebniswelt präsentierte der VW-Konzern die transparente Fabrik der Öffentlichkeit. Am 27. Juli 1999 legten Sachsens damaliger Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (†91), Bundeskanzler Gerhard Schröder (81, SPD) und VW-Chef Ferdinand Piëch (†82) den Grundstein.

Der Bau kostete 365 Millionen Mark (187 Millionen Euro), davon kamen 145 Millionen Mark (74,1 Millionen Euro) als Subventionen.

Knapp zweieinhalb Jahre später startete die Produktion. Den Anfang machte die Oberklasse-Limousine Phaeton, von der bis 2016 laut VW 84 235 Exemplare gefertigt wurden. In vier Jahren (2005/2006 und 2013/2014) entstanden zudem 2 186 Bentley Flying Spur.

Mit dem Produktionsstart des e-Golf im Jahr 2017 (50 401 Fahrzeuge bis 2020) wurde die GMD der erste VW-Standort mit vollständiger Umstellung auf Elektromobilität. Ab 2021 folgte der vollelektrische ID.3, von dem insgesamt 28 686 Fahrzeuge gebaut wurden.