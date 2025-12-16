Nach 24 Jahren Schluss, aus, vorbei: Letzter VW rollt in Dresden vom Band
Von Lennart Zielke
Dresden - Aus und vorbei: Nach 24 Jahren endet die Automobilproduktion in der Gläsernen Manufaktur (GMD) – und damit auch in Dresden. Mit einem roten ID.3 GTX, der von allen Mitarbeitern unterschrieben wird, läuft am Dienstagnachmittag das letzte von 165.508 hier gefertigten Fahrzeugen vom Band.
Als einmalige Kombination aus Fertigungs- und Erlebniswelt präsentierte der VW-Konzern die transparente Fabrik der Öffentlichkeit. Am 27. Juli 1999 legten Sachsens damaliger Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (†91), Bundeskanzler Gerhard Schröder (81, SPD) und VW-Chef Ferdinand Piëch (†82) den Grundstein.
Der Bau kostete 365 Millionen Mark (187 Millionen Euro), davon kamen 145 Millionen Mark (74,1 Millionen Euro) als Subventionen.
Knapp zweieinhalb Jahre später startete die Produktion. Den Anfang machte die Oberklasse-Limousine Phaeton, von der bis 2016 laut VW 84 235 Exemplare gefertigt wurden. In vier Jahren (2005/2006 und 2013/2014) entstanden zudem 2 186 Bentley Flying Spur.
Mit dem Produktionsstart des e-Golf im Jahr 2017 (50 401 Fahrzeuge bis 2020) wurde die GMD der erste VW-Standort mit vollständiger Umstellung auf Elektromobilität. Ab 2021 folgte der vollelektrische ID.3, von dem insgesamt 28 686 Fahrzeuge gebaut wurden.
Viele Promis holten ihre Phaetons in der Gläsernen Manufaktur
Zu prominenten Direktabholern zählten Schauspieler Wolfgang Stumph, Musiker Udo Lindenberg (beide 79) und Boxer Axel Schulz (57). Papst Benedikt XVI. (†95) erhielt 2006 einen Phaeton aus Dresden; 2023 wurden seinem Nachfolger im Vatikan zwei ID.3 übergeben – ebenfalls in der GMD produziert.
Modeschöpfer Karl Lagerfeld (†85) wirkte 2006 als Fotograf für den zeitweise aufgelegten Kunstkalender der Manufaktur.
Zulieferteile gelangten nicht nur per Lkw ins Werk, sondern bis 2020 auch mit der Cargo-Tram über das Straßenbahnnetz der DVB.
Ab Januar 2026 will Volkswagen die GMD gemeinsam mit Freistaat und TU Dresden zu einem Innovationscampus (KI, Robotik, Mikroelektronik) umbauen. Geplant sind unter anderem ein Auslieferungszentrum, Testlabore sowie Lehrstühle und Forschungseinrichtungen.
Für die 230 verbliebenen VW-Beschäftigten gilt eine Beschäftigungsgarantie bis 2030.
Erstmeldung 15.09 Uhr, zuletzt aktualisiert: 17.34 Uhr
Titelfoto: Fotomontage/Sebastian Kahnert/dpa