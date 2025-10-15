Volkswagen-Chef packt aus: So soll der Konzern gerettet werden

Wolfsburg/Berlin - Die Zahlen aus dem Volkswagen -Konzern klingen nüchtern: Angesichts der Krise sollen bei der Kernmarke mehr als 35.000 Stellen wegfallen, 7500 bei Audi und rund 4000 bei Porsche .

Jahrzehntelang galt Deutschland als Wiege der automobilen Wertschöpfung. Nun klagen Branchenvertreter über hohe Energie- und Lohnkosten, hohe Steuern und Bürokratie. © Moritz Frankenberg/dpa

"Damit kommen wir gut voran", sagt Konzernchef Oliver Blume (57) in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Jahren des Wachstums und aufgeblähter Strukturen steht die deutsche Autoindustrie vielleicht vor der härtesten Phase ihrer Geschichte: Die Branche hat mit einer Absatzflaute, wachsender Konkurrenz aus China und Problemen beim Wandel zur Elektromobilität zu kämpfen.

Hinzu kommen EU-Klimaschutzvorgaben für weniger CO2-Emissionen und Zölle auf dem US-Markt.

"Wir müssen die Kapazitäten an die Realität anpassen", sagt Blume. Im Wolfsburger Imperium reagiert man mit neuen Modellen - und einer Rosskur. Ganze Fertigungslinien werden überprüft, Verwaltungsapparate verschlankt, Entwicklungsprozesse neu geordnet.

Obwohl sich der Umsatz des Konzerns zum Halbjahr annähernd auf Vorjahresniveau bewegte, rauschte der Gewinn um gut 38 Prozent ab. Ob die Sparpläne genügen oder nur ein Anfang sind, ist offen.