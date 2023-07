Werden Waffenbesitzer in Mitteldeutschland ausreichend kontrolliert?

Leipzig - In Deutschland sind insgesamt fünf Millionen Schusswaffen in legalem Besitzer. Immer wieder kommt es durch Waffen wie diese zu Gewalttaten mit oft tödlichem Ausgang. Werden Waffenbesitzer in Mitteldeutschland oft genug kontrolliert? Das Team von "MDR exactly" hat dazu recherchiert.

Waffenbesitzer müssen regelmäßig überprüft werden. Wie oft, ist Sache der Kommunen. © Uli Deck/dpa

"Aufgrund der relativ hohen Anzahl an Waffenbesitzern in Leipzig schaffen wir es nicht, bei jedem in jedem Jahr vorbeizukommen. Wir werden es aber in kommender Zeit alles abarbeiten, damit uns jeder mal gesehen hat.

Bei denjenigen, bei denen bekannt ist, dass eine Unzuverlässigkeit vorliegt, gehen wir der Sache natürlich sofort nach und dort werden die Kontrollen auch zeitiger und regelmäßiger durchgeführt", so Matthias Laube.

Wie häufig Hausbesuche und Kontrollen stattfinden, variiert von Landkreis zu Landkreis: Wie die Recherchen von "MDR exactly" beweisen, gehen die Kontrollen in manchen Gebieten gegen null, in anderen bis in den dreistelligen Bereich.

"Unser Ziel ist es, eine an die jeweils örtlichen Gegebenheiten angepasste Kontrolldichte zu erreichen (....) damit den Waffenbesitzern bewusst ist, dass jederzeit Kontrollen stattfinden können", so etwa das Statement des Innenministeriums in Sachsen-Anhalt zu den Anfragen des Reporter-Teams.

Was für viele Schützen den Umgang mit der Waffe so beliebt macht und wozu zu lasche Kontrollen der Waffenbehörden führen kann, seht Ihr in der gesamten Doku von "MDR exactly" auf YouTube oder der MDR-Mediathek.