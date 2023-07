11.07.2023 22:25 Waldbrand in Bad Belzig: Großeinsatz der Feuerwehr

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in einem Waldstück nahe Bad Belzig ein Brand, der ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten auf den Plan rief.

Von Jenefer Flach

Bad Belzig - Am Dienstagnachmittag ereignete sich in einem Brandenburger Waldstück nahe Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) ein Brand, der ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten auf den Plan rief. Gegen 14 Uhr wurden die Feuerwehrleute über den Brand informiert. © Bildproduktion J. Stähle Gegen 14 Uhr wurden die Einsatzkräfte über die Flammen in Kenntnis gesetzt. In dem Gebiet, in dem das Feuer ausgebrochen war, herrschte die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe vier. Mehrere Feuerwehrwagen mussten zwischen einer Straße Richtung Wenddoche und der Reha-Klinik "Hoher Fläming" ausrücken, um den Waldbrand zu löschen. Anfangs ging man von einer Fläche von fünf Hektar aus, später konnte die genaue Größe erfasst werden. Es handelte sich lediglich um zwei Hektar. Das schwierige war nach Angaben der Feuerwehr die Fahrt zum Ort des Geschehens. Die Brandlöscher hatten die Lage nach nicht einmal 45 Minuten unter Kontrolle. Dennoch dauerten die Arbeiten bis zum Abend an. Mittlerweile haben die Einsatzkräfte den Kampf gegen die Flammen gewonnen. Mehr als 80 Feuerwehrleute waren bei dem Einsatz beteiligt. Zur Ursache des Brandes liegen keine Informationen vor.

