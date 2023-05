Waldbrand in Böhmischer Schweiz ausgebrochen: Tschechische Feuerwehr im Großeinsatz

Usti nad Labem (Tschechien) - Im an Sachsen grenzenden tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz ist ein Brand ausgebrochen.

Bereits im vergangenen Jahr kamen Löschhubschrauber in der Böhmischen Schweiz zum Einsatz. © Hájek Vojtìch/CTK/dpa

Neun Löscheinheiten seien im Einsatz, teilte ein Sprecher der Feuerwehr in Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) am Donnerstag bei Twitter mit. Zudem sei ein Hubschrauber mit einem Löschwasser-Außenbehälter zur Unterstützung herbeigerufen worden.

Den Angaben zufolge brennt es auf einer Waldfläche, die rund 12 Meter breit und 100 Meter lang ist, und im Bereich zwischen dem Prebischtor, einem Sandstein-Felsentor, und der Staatsgrenze zu Deutschland liegt.

Die Feuerwehr rief die dritte und damit zweithöchste Alarmstufe aus. Auch die Polizei war vor Ort, etwa um Schaulustige fernzuhalten.

Ende Juli vorigen Jahres war es in der Böhmischen Schweiz zu einer Waldbrandkatastrophe gekommen, bei der rund 1600 Hektar Wald vernichtet wurden.