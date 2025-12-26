Ein niedlicher Hund stiehlt während der Weihnachtsshow mit dem Grinch allen die Show

Orlando/Florida/USA - In den "Universal Studios" im amerikanischen Bundesstaat Florida verzauberte ein kleiner Hund die Besucher.

Während der Weihnachtsshow mit dem Grinch verzaubert Hund Max alle Besucher. © Collage: Screenshot/TikTok/@fantasmic182, Screenshot/TikTok/@voxsentia7

Denn zur Weihnachtszeit ist traditionell jedes Jahr die "Grinchmas Holiday Spectacular Show" Teil des Themenparks.

Wie People berichtete, ist der niedliche Hund Max ein unverzichtbarer Bestandteil der Show - schließlich ist er nicht nur der treueste Begleiter des Grinchs, sondern auch ein zentrales Element der beliebten Geschichte.

"Jedes Mal, wenn er zusammen mit dem Grinch auf die Bühne kommt, hört man ein hörbares 'Oh' aus dem Publikum. Das ist einfach unglaublich", so Lora Sauls, Mitarbeiterin der Universal Studios.

Besonders außergewöhnlich war auch die Art und Weise, wie Max für die Show ausgewählt wurde - denn es gibt auch nicht nur einen Max!