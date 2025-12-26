Enttäuschende Bescherung: Hier könnt Ihr Geschenke ohne Kassenbon umtauschen

Nach dem großen Erfolg 2024 lädt das Hamburg Dungeon am 30. Dezember 2025 zu einer besonderen Tauschaktion ein.

Von Madita Eggers

Hamburg - Nach dem großen Erfolg 2024 lädt das Hamburg Dungeon erneut unter dem Motto "Tauschen statt Ärgern oder Schlangestehen" am 30. Dezember 2025 zu einer besonderen Tauschaktion ein: Wer dieses Jahr unterm Tannenbaum enttäuscht wurde, kann die ungeliebten Geschenke noch vor Neujahr wieder umtauschen. Und das sogar, ohne peinlich berührt nach dem Kassenbon fragen zu müssen.

Schrecklich-schöne Bescherung: Das Hamburg Dungeon lädt am 30. Dezember von 10 bis 15 Uhr zum großen Geschenketausch ungeliebter Präsente.  © Hamburg Dungeon

Von 10 bis 15 Uhr können die Beschenkten ihr "persönliches Weihnachtsgeschenk des Grauens" in den Räumlichkeiten des Stationstheaters in der Hamburger Speicherstadt gegen etwas weniger "Gruseliges" eintauschen.

"Denn Geschmäcker sind bekanntlich verschieden und des einen Leid ist vielleicht des anderen Freud", so die Veranstalter.

Im vergangenen Jahr rief das Stationstheater erstmals den großen Geschenketausch ins Leben. Nach eigenen Angaben reichte die Bandbreite der ungeliebten Präsente dabei von Fitness-Steppern bis hin zu Geschirr.

Wer keine passende Alternative findet, kann stattdessen eine von insgesamt 15 Freikarten für das Hamburg Dungeon ergattern.

Für die Person, die ihr Geschenk am 30. Dezember als Erste abgeben will, warte laut Mitteilung ein "schaurig-schönes Überraschungspaket". Geschenke, die keine neuen Abnehmer finden, werden an den gemeinnützigen Verein "Der Hafen Hilft" gespendet.

Bei der Aktion soll der Spaß im Vordergrund stehen

Egal ob Socken oder Schneekugel, Hauptsache, die Sachen sind neu und sauber.  © Hamburg Dungeon

Wichtig: Es können nur ungetragene, saubere und ungenutzte Dinge getauscht werden. Lebensmittel sind von der Aktion ausgeschlossen. Getauscht werden kann pro Person maximal ein Geschenk.

Der Wert sei hierbei nebensächlich, da der Spaß im Vordergrund stehen soll, so die Veranstalter.

Für die Teilnahme an der Aktion wird keine Eintrittskarte für das Hamburg Dungeon benötigt.

