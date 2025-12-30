Nicht nur Spielzeug: Das haben sich Kinder auf der ganzen Welt zu Weihnachten gewünscht

Engelskirchen/Bonn - Weit mehr als eine halbe Million Weihnachtsbriefe haben Kinder aus Deutschland und aus aller Welt in diesem Jahr an das Christkind, den Weihnachtsmann und den Nikolaus gerichtet.

Unzählige Briefe - gerichtet an das Christkind, den Weihnachtsmann und den Nikolaus - sind in Engelskirchen im Oberbergischen Kreis angekommen. © Oliver Berg/dpa

Sie sandten sie an die bundesweit sieben himmlischen Adressen, die nach eigenen Angaben von der Deutschen Post in Bonn seit Jahren als Weihnachtspostfilialen organisiert und unterstützt werden.

280.000 Briefe erreichten die größte Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort in Brandenburg. 121.600 Briefe kamen in Engelskirchen im Oberbergischen Kreis in NRW an. Viele Helfer waren dort und an den anderen Standorten in den vergangenen Tagen im Einsatz, um all die Schreiben zu beantworten und die Antwort an die Absender zurückzusenden, wie die Deutsche Post mitteilte.

Meist hätten liebevoll gestaltete Wunschzettel in den Umschlägen gesteckt, wie es hieß. Dazu gab es häufig auch gemalte Bilder sowie gebastelte Christbäume und Schneemänner. Die Top-Wünsche bezogen sich auf Spielzeug wie Einhörner, Piratenschiffe, Spielzeugautos und Puppen, aber auch Fußballtrikots, Smartphones und Konsolen.

Manche fügten sogar konkrete Bestellangaben bei. Sehr viele Kinder wünschten sich zudem Frieden auf der Welt, weniger Streit in der Familie, Gesundheit für Eltern und Großeltern sowie Schnee an Heiligabend.