Pfadfinder und Jugendfeuerwehr sammeln Weihnachtsbäume ein

Heilbad Heiligenstadt - Weihnachten ist vorbei, das neue Jahr gestartet. Nun werden in Heilbad Heiligenstadt die Weihnachtsbäume abgeholt.

Die Jugendfeuerwehr und Pfadfinder sammeln die Weihnachtsbäume in Heiligenstadt ein. © Feuerwehr Heiligenstadt

Die Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr sowie der Pfadfinder des Stammes St. Aegidien werden die Bäume am Samstag (10. Januar) ab 9 Uhr kostenfrei abholen.

Wie die Feuerwehr Heiligenstadt mitteilte, werden die fleißigen Helfer von Tür zu Tür ziehen und die ausgedienten Weihnachtsbäume direkt entgegennehmen.

Wer nicht am Samstag zu Hause ist, kann das Tannengrün einfach an einer offensichtlichen Stelle platzieren. Anschließend wird der Baum von den Pfadfindern sowie der Jugendfeuerwehr mitgenommen.