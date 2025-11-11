Thüringens Weihnachtsmärkte werden zur Sicherheitszone

Erfurt - Thüringens größte Städte verschärfen in diesem Jahr ihre Sicherheitsvorkehrungen für Weihnachtsmärkte.

Mobile Zufahrt-Sperren werden vor dem Erfurter Domplatz stehen, um das Gelände des Weihnachtsmarktes zu schützen. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa

Im Freistaat werden verschiedene Formen der Straßensperren bei den Weihnachtsmärkten in Jena, Erfurt, Eisenach, Weimar, Sonneberg, Suhl, Mühlhausen und Gera im Einsatz sein. Mobile Durchfahrtsperren, Road-Blocker aus Beton und mehr Sicherheitspersonal sind demnach ein fester Teil der Weihnachtsmärkte.

"Konkrete Hinweise auf eine erhöhte Gefährdungslage oder eine sonstige auffällige Kriminalitätsentwicklung rund um den Weihnachtsmarkt sind in den letzten Jahren nicht feststellbar gewesen", fasst Stefanie Braune für die Stadt Jena zusammen.

Der Kommunalservice Jena hat nach Angaben der Stadt rund 150.000 Euro in Sicherungsmaterial investiert, hinzu kämen Ausgaben für zusätzliches Sicherheitspersonal beim kommunalen Veranstalter JenaKultur.

In Eisenach wurden 100.000 Euro in die zusätzliche Sicherheit investiert, in Weimar rund 185.000 Euro in mobile Überfahrsperren. In Gera seien für den Kauf von Zufahrtssperren 387.600 Euro an außerplanmäßigen Mitteln bereitgestellt worden.