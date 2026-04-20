Artemis 2: NASA-Astronaut teilt spektakuläres Handy-Video vom Mondflug

Das Video zeigt, wie die Erde langsam hinter dem Mond verschwindet. © Screenshot/x/@astro_reid

Jeder hat sicher den ein oder anderen Schnappschuss von einem Sonnenuntergang in der Fotogalerie auf dem eigenen Smartphone. Doch Wiseman, Kommandant der ersten bemannten Mondmission seit 1972, hat auf seinem iPhone Aufnahmen, die nicht von dieser Welt sind.

Eine davon teilte der 50-Jährige in einem Beitrag auf X. Dazu schrieb er: "Nur eine Chance in diesem Leben."

Der Astronaut hat mit seiner Handykamera nichts Geringeres festgehalten, als einen "Erduntergang" - also, wie die Erde hinter dem Mond verschwindet.

"Wie das Beobachten eines Sonnenuntergangs am Strand vom fernsten Sitz im Kosmos aus, konnte ich einem Handy-Video vom Erduntergang nicht widerstehen", so Wiseman.

Während Wiseman wohl eine der coolsten Fotogalerien auf dem Handy haben dürfte, habe er im Moment dieser Aufnahmen mit seinen eigenen Augen dagegen eine weniger beeindruckende Aussicht gehabt. Seine drei Kollegen an Bord der Orion-Raumkapsel, die zu diesem Zeitpunkt mit professionellen Kameras die Rückseite des Mondes filmten, hätten da deutlich bessere Plätze gehabt.