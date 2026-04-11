Wieder zurück: "Artemis 2" Crew landet im Pazifik

San Diego – Die ersten Menschen, die seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes waren, sind nach rund zehn Tagen im All zurück auf der Erde. Die vier "Artemis 2"-Astronauten an Bord der "Orion"-Kapsel - die US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und der Kanadier Jeremy Hansen - landeten plangemäß im Pazifik nahe San Diego, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Es sei eine "Bilderbuch-Landung" gewesen.

Bergungsteams näherten sich der Orion-Raumkapsel im Pazifik. © Joel Kowsky/NASA/dpa

Spezialkräfte der Nasa und des US-Verteidigungsministeriums halfen den Astronauten aus der Kapsel und brachten sie dann per Helikopter zu einem speziellen Schiff. Nasa-Chef Jared Isaacman nahm sie persönlich in Empfang und gratulierte ihnen zu einer "historischen Errungenschaft".

Die Astronauten winkten und lächelten in die Kameras und streckten ihre Daumen in die Höhe. Die Crew sei "gesund und glücklich", hieß es von der Nasa. Sie soll nun medizinisch untersucht und dann zurück nach Houston gebracht werden.

Die Mondmission sei "spektakulär" gewesen und die Landung "perfekt", kommentierte US-Präsident Donald Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Der kanadische Premierminister Mark Carney hieß die Crew "willkommen zu Hause" und gratulierte zu einer "historischen Leistung".

Die Landung war ein kompliziertes Manöver, bei dem die Kapsel zeitweise eine Geschwindigkeit von bis zu etwa 38.400 Kilometern pro Stunde erreichte, was den Astronauten extreme körperliche Belastungen aussetzt. Mit einem speziellen Schild wurde die Astronauten vor der extremen Hitze geschützt, der die Kapsel beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre ausgesetzt ist.

Für rund sechs Minuten fiel dabei planmäßig die Kommunikation mit dem Kontrollzentrum aus. Mithilfe von Fallschirmen kam die Kapsel anschließend abgebremst im Pazifik auf.