Feuerball am Himmel schockiert Anwohner, dann klingeln bei der Polizei die Telefone

Texas (USA) - Vor einigen Tagen gab es mehrere Explosionen über dem US-Bundesstaat Texas. Wie sich mittlerweile herausstellte, handelte es sich um einen Meteoriten . Teile davon fielen auf die Erde, was als schweres, heftiges Knallen zu hören war. Die ahnungslosen Bewohner versetze das jedoch zunächst in Angst. In vielen örtlichen Polizeistationen standen die Telefone nicht mehr still.

Innerhalb von drei Tagen wurden drei Meteoritenbrocken gefunden: am 13. Februar in Frankreich, am 14. in Italien und am 15. in Texas (Foto). © Screenshot Facebook/The American Meteor Society

Ein Meteoritenbrocken, der gefunden wurde, nachdem er in Texas eingeschlagen war, konnte laut der American Meteor Society inzwischen geborgen werden.

Auf ihrer Facebook-Seite teilte die gemeinnützige wissenschaftliche Organisation ein Foto des Klumpens und schrieb dazu, dass es sich um das dritte Bruchstück in drei Tagen handelte. Zuvor waren weitere Meteoritenstückchen in Frankreich und Italien sichergestellt worden.

Die Aufnahme zeigt einen glatten, dunklen Brocken, der wie ein gewöhnliches Gesteinsstück aussieht. Gefunden wurde er - im Sand und zwischen Gestrüpp - auf einem Privatgrundstück in der Nähe der El Sauz Ranch in Texas vom Planetenforscher Robert Ward, berichtet die New York Post.

Einwohner in Südtexas hätten erzählt, dass sie am 15. Februar den Boden beben spürten und laute Knallgeräusche hörten. Einige private Überwachungskameras hätten auch den Moment festgehalten, in dem der Meteorit in die Erdatmosphäre eingedrungen sei.

Bei vielen örtlichen Polizeidienststellen seien anschließend Hunderte von Anrufen eingegangen. Die Menschen sagten, sie hätten ein Fackeln am Himmel bemerkt. Teilweise sei der Lichtstrahl so hell gewesen, dass er sogar am Tage sichtbar war.

Doch nicht nur die Anwohner am Boden meldeten das Himmelsspektakel.