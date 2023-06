Grünes Licht sorgt für Aufregung: Meteoroid explodiert nachts über Deutschland

Nürnberg - Ein beeindruckendes Naturschauspiel ereignete sich am Montagabend am Himmel über Deutschland: Ein Meteoroid verglühte leuchtend grün im Süden des Landes.

Eine Webcam in Plzeň (Tschechien) konnte den Himmelskörper festhalten. © NEWS5 / DESK

"Es gab mehr als 400 Sichtungen, hauptsächlich aus Deutschland und Tschechien, sowie fast allen mitteleuropäischen Ländern", teilte ein Sprecher des European Space Research Institute am Dienstag im italienischen Frascati mit.

"Der Bolide wurde auf zahlreichen Bildern und Videos festgehalten, auf denen klar eine Fragmentierung des Objekts zu erkennen ist."

Um kurz vor elf Uhr am Abend war zahlreichen Menschen in Deutschland und auch Tschechien das helle Licht am Himmel aufgefallen.

Zudem hätten Beobachter in einigen Kilometern Entfernung noch Geräusche gemeldet. Der Meteoroid sei wohl in einem sogenannten Airburst explodiert.

Daten zur genauen Bahn des Himmelskörpers, seiner Größe und dem Material gebe es noch nicht. Die Spur am Himmel sei Beobachtern zufolge in etwa von Südosten nach Nordwesten verlaufen, so der Sprecher.

"Auch die Größe des Objektes muss noch genauer bestimmt werden, ich würde es aber aufgrund der Videoaufnahmen rein visuell circa auf einen Meter oder knapp darüber schätzen."