Heller Komet über Deutschland deutlich am Himmel zu sehen

Berlin - Wer schon immer mal einen Kometen beobachten wollte, sollte in den kommenden Tagen seinen Blick nach oben an den Abendhimmel richten. Ein Komet stattet uns nämlich einen Besuch ab.

In den kommenden Wochen könnten Kometen-Fans voll auf ihre Kosten kommen. (Symbolbild) © 123rf/irinavar

Der Himmelskörper namens "12P/Pons-Brooks" wurde bereits 1812 entdeckt und benötigt ganze 71 Jahre, um die Sonne zu umrunden. Nun nähert er sich unserer Erde derart stark, dass er selbst für Laien, die keine spezielle Technik zur Hand haben, in Deutschland sichtbar ist.

Einzig ein Fernglas - und natürlich ungehinderte Sicht auf die Sterne - ist vonnöten, um das Himmelsspektakel genießen zu können.

Am besten könne man den Kometen Ende März beobachten, erklärt Uwe Pilz von der Vereinigung der Sternfreunde gegenüber Merkur.de.

"12P/Pons-Brooks" sei am Abend am westlichen Himmel zu sehen. Der Experte gibt den Tipp, zuerst den Stern "Alpha Andromedae" (linker oberer Stern des Pegasus-Vierecks) zu suchen. Dies geht beispielsweise mit einer App. Leicht rechts oberhalb des Sterns sollte man am kommenden Wochenende gegen 19.30 Uhr dann auch den Kometen finden.