Komet und Supermond am Nachthimmel: Mit diesen Tricks gelingt Euch die Sichtung

Berlin - Himmelsbeobachter können sich am Donnerstagabend auf ein doppeltes Schauspiel am Firmament freuen - gutes Wetter vorausgesetzt: Während am frühen Abend im Südosten ein besonders groß erscheinender Vollmond - auch Supermond genannt - aufgeht, zieht am Westhimmel der Komet Tsuchinshan-Atlas seine Bahn.