Forscher entdecken "Super-Erde": Könnte es auf diesem Planeten Leben geben?

Alles in Kürze

Der Planet, dessen wissenschaftlicher Name "TOI-1846 b" lautet, ist nicht nur ganze viermal so groß wie unser Heimatplanet, sondern könnte darüber hinaus auch den Ursprung allen Lebens auf seiner Oberfläche beherbergen: Wasser.

Und tatsächlich: Das Wissenschaftlerteam mit Soubkio an der Spitze hat es geschafft, einen neuen, erdähnlichen Planeten in den unendlichen Weiten des Universums zu entdecken. Die neue "Super-Erde", wie die Wissenschaftler den Planeten nennen, befindet sich ganze 154 Lichtjahre von uns entfernt.

"Wir präsentieren ihnen die nachweisliche Entdeckung einer neuen Super-Erde, die einen Zwergstern der Klasse M umkreist" - so lauten die einleitenden Worte des wissenschaftlichen Papers von Abderahmane Soubkiou und seinen Mitarbeitern, welches auf der Internetseite der englischen Universität Oxford veröffentlicht wurde.

"TOI-1846 b" umkreist einen kleinen, roten Zwergplaneten, welcher ungefähr 40 Prozent der Masse unserer Sonne in sich trägt.

Dadurch, dass er leichter ist, strahlt er auch nicht so viel Wärme aus. So beträgt seine Oberflächentemperatur "nur" circa 3315 Grad Celsius, während auf unserer Sonne circa 5500 Grad Celsius brutzeln. Das führt auch dazu, dass die "Super-Erde" einen viel kleineren Orbit um ihren Stern machen muss, um in der habitablen Zone zu sein.

Dazu kommt auch noch, dass "TOI-1846 b" keine eigene Rotation aufweist, was bedeutet, dass immer dieselbe Seite des Planeten vom Licht des Sternes erhellt ist.