Giga-Teleskop aus Deutschland geht auf Jagd nach dem ältesten Licht des Universums!

Nun soll es am Freitag in Wesel auf ein Schiff verladen und nach Chile transportiert werden. Dort werden Forschende es in der Atacama-Wüste in 5600 Metern Höhe in Betrieb nehmen.

Das Teleskop soll Bereiche im Weltraum darstellen, aus denen kein sichtbares Licht bis zu Erde dringt. Herzstück ist ein sechs Meter großer Spiegel. Mit seiner Hilfe wollen Wissenschaftler Strahlung im sogenannten Submillimeter-Wellenlängenbereich darstellen.

Die Submillimeter-Strahlung stamme zum Beispiel aus Staub- und Molekülwolken, die weit entfernte Schwarze Löcher und sternenreiche Galaxien umgeben, erklärt Dominik Riechers, Professor für Astrophysik an der Universität Köln, der das Projekt wissenschaftlich begleitet.

Die beteiligten Forscher hoffen, das älteste Licht des Universums beobachten und so entscheidende Informationen über den Urknall liefern zu können. Weltweit könnten nur wenige Teleskope solche Wellenlängenbereiche beobachten.