NASA tritt bei Bau von Mondbasis aufs Gas: Erleben wir bald den nächsten großen Schritt der Menschheit?

Washington D.C. - Aus Science-Fiction wird Realität! Die NASA will zurück zum Mond - und auch dort bleiben. Deshalb soll zeitnah mit dem Bau einer Mondbasis begonnen werden. Ein anderes Großprojekt wurde dafür auf Eis gelegt.

Dieses NASA-Konzept zeigt, wie die fertige Mondbasis aussehen könnte. © NASA

Es ist ein gewaltiger Schritt in der Geschichte der Menschheit, den die US-Raumfahrtbehörde NASA am Dienstag im Zuge einer "Ignition" (deutsch: Zündung) getauften Veranstaltung vorstellte und nun Wirklichkeit werden lassen will.

"Die NASA hat sich verpflichtet, das fast Unmögliche erneut zu erreichen, vor dem Ende der Amtszeit von Präsident Trump zum Mond zurückzukehren, eine Mondbasis aufzubauen, eine dauerhafte Präsenz aufzubauen und die anderen Dinge zu tun, die notwendig sind, um die amerikanische Führung im Weltraum zu sichern", erklärte der neue NASA-Administrator Jared Isaacman (43).

Der 43-Jährige wurde im vergangenen Dezember zum neuen NASA-Chef ernannt und hat es offenbar eilig: "Die Uhr läuft in diesem Großmachtwettbewerb, und Erfolg oder Misserfolg wird in Monaten und nicht in Jahren gemessen."

Insgesamt drei Projektphasen sind vorgesehen, um die Basis auf dem Mond zu verwirklichen. Bereits im kommenden Jahr fällt dafür der Startschuss.