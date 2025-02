Neues Experiment im Weltall: Plötzlich ist dieser Astronaut ohne Hose zu sehen

Und "Ta-Da!": Donald R. Petit (69) zeigt, wie schnell man sich im Weltraum Hosen anziehen kann. © Fotomontage: Screenshot: x.com/astro_Pettit

Auf Twitter postete der Wissenschaftler am vergangenen Sonntag ein Video mit der Überschrift: "Okay, ihr habt alle gefragt, ob es möglich ist …" In dem kleinen Ausschnitt sieht man erst einmal nur eine Hose, die einfach so in einem Teil der ISS "steht".

Plötzlich kommt Donald "Don" Pettit aus einer Röhre von oben angeschwebt. Aber was ist denn das? Trägt "Don" etwa nur ein T-Shirt und eine Unterhose? Doch keine zwei Sekunden später gleitet er zielgenau mit beiden Beinen gleichzeitig in seine Hosenbeine, noch kurz den Knopf und den Reißverschluss zu und dann: "Ta-Da!" Die Hose wurde in Rekordzeit angezogen.

Auch die Kommentare unter seinem Video nehmen die Aktion mit sehr viel Humor. So schreibt ein User: "Nachdem er monatelang auf der ISS geforscht hat, fangen nun die wirklich wichtigen Experimente an!"

Andere schlagen schon die nächste Herausforderung für "Don" vor: "Nächste Aufgabe: Lass die Hosen auf dich zufliegen und probiere dann, sie anzuziehen!"