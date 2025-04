"Pink Moon": Am Wochenende dürfen wir uns auf den ersten Vollmond des Frühlings freuen

Die Wetterprognose für das Wochenende in Deutschland fällt allerdings durchwachsen aus.

Obwohl der Mond nicht pink ist, lohnt es sich trotzdem, draußen zu sitzen und in den Nachthimmel zu gucken, jetzt, da die Nächte wieder wärmer werden.

Doch der Name trügt. Denn tatsächlich ist der nächste Vollmond keineswegs pink. Der Name dürfte auf eine Tradition der amerikanischen Ureinwohner zurückgehen und auf die prächtige, pinke Blüte der Phlox-Blume zurückgehen.

Es ist der erste Vollmond im Frühling und ein ganz spezieller noch dazu. Denn am Sonntag, 13. April, dürfen wir uns auf den "Pinken Mond" freuen.

Der besondere Name des "Pinken Mondes" ist übrigens kein Einzelfall. So wird der Vollmond zum Sommeranfang im Juni gerne "Erdbeermond" genannt, der "Erntemond" geht zum Herbstanfang auf und im Dezember dürfen wir uns über den "Julmond" freuen. "Blauer Mond" wird hingegen der zweite Vollmond in einem Kalendermonat genannt.