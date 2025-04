Revolutionäre Entdeckung: Forscher finden Gase auf fremdem Planeten, die auf Leben hindeuten

"Das ist ein wichtiger Durchbruch bei unserer Suche nach Leben außerhalb unseres Sonnensystems", sagt Nikku Madhusudhan, Astrophysik-Professor an der Universität Cambridge. Es besteht die Möglichkeit, so der Wissenschaftler, dass K2-18b bewohnbar sein könnte.

Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Fachmagazins " The Astrophysical Journal Letters " hervor. Demnach entdeckte das James-Webb-Weltraumteleskop zwei Gase, die auf der Erde von mikroskopisch kleinen Meeresalgen produziert werden: Dimethylsulfid und Dimethyldisulfid.

Die Voyager-Raumsonde, die 1977 ins All geschossen wurde, bewegt sich mit etwa 61.500 km/h durch das Universum. Dennoch würde sie mehr als zwei Milliarden Jahre zu K2-18b unterwegs sein. © NASA/dpa

Allerdings: Die Beobachtungen müssten noch bestätigt werden, so die Forscher. Zudem könnte es auch sein, dass die chemischen Verbindungen auf bislang unbekannte Weise auf dem Planeten entstanden sind. Es steht also noch eine Menge an Forschungsarbeit an.



Für uns ist der Planet leider unerreichbar. Er ist 124 Lichtjahre von der Erde entfernt. Eine Reise dorthin innerhalb eines Menschenlebens: unmöglich.

Denn: Selbst eine Raumsonde, die extrem schnell unterwegs ist, würde den Planeten erst in 2,2 Milliarden Jahren erreichen. Zum Vergleich: Leben auf unserer Erde gibt es erst seit 3,5 Milliarden Jahren.



Außerdem werden wir den Planeten wohl nie sehen - er ist einfach zu weit weg. Die Wissenschaftler konnten K2-18b nur durch die sogenannte Transitmethode entdecken - er zog an einem Stern vorbei, dessen Licht daraufhin leicht abnahm.

Die chemischen Verbindungen, die beobachtet wurden, konnten ebenfalls nur durch verschiedene Wellenlängen entdeckt werden.