Tourismus auf einem neuen Level: Japaner planen gigantischen Weltraum-Lift!

Der Lift soll eine neue Ära des Reisens einleiten.

Das Vorhaben könnte bis 2050 realisiert werden und Menschen in eine Höhe von etwa 36.000 Kilometer transportieren, wie The Sun berichtete. Auf einer schwimmenden Station im Meer soll der Höhenflug in den Weltraum starten.

Insgesamt 100 Milliarden Dollar soll das gewagte Projekt kosten. Menschen sollen perspektivisch auch auf den Mars reisen können - innerhalb weniger Monate -, so Business Insider.

Ein dickes, ungefähr 96.000 Kilometer langes Kabel aus Kohlenstoffnanoröhren würde demnach laut dem Entwickler, der Obayashi Corporation, die Distanz zwischen Himmel und Erde überbrücken.

Passagiere würden sodann in einem Transporter am Kabel in die gewünschte Höhe hinaufklettern. Es müsste jedoch so gespannt werden, dass Umwelt- und Wettereinflüsse ihm nichts entgegensetzen können.

Die Herstellung eines solchen Power-Kabels wird auf etwa zwei Jahrzehnte geschätzt. Weiterhin bedarf es einem Gegengewicht von immerhin 12.500 Tonnen.