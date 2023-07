Sensation im Weltall: Zwei Galaxien vor Verschmelzung

Chile - Weit weg und doch so nah: Dank einer speziellen Kamera und einem riesigen Teleskop haben Wissenschaftler einen spektakulären Vorgang im Weltall aufnehmen können.

"Galaxien wachsen und entwickeln sich über Milliarden von Jahren, indem sie nahe gelegene Begleiter absorbieren und mit anderen Galaxien verschmelzen", so die NSF.

Die von der National Science Foundation (NSF) veröffentlichten Bilder zeigen, wie sich zwei Galaxien in 55 Millionen Lichtjahren Entfernung gegenseitig anziehen. Den Veröffentlichungen zufolge befindet sich die Spiralgalaxie NGC 1532, auch bekannt als "Haley's Coronet", im Tauziehen mit der kleineren Nachbargalaxie NGC 1531. Aber schon bald heißt es: aus zwei mach eins.

Beide Galaxien sind durch die Schwerkraft miteinander verbunden und werden unausweichlich irgendwann eins. Nämlich dann, wenn Haley's Coronet die kleinere NGC 1531 verschlingt. Bis dahin mache sich die kleinere Galaxie verschiedene Gravitationseinflüsse sowie Gas- und Staubfahnen, die wie eine Brücke aus Sternenmaterie wirken, zunutze, um sich den großen Konkurrenten vom Hals zu halten.

Ein ähnlicher Prozess habe sich möglicherweise bereits sechs Mal in der Milchstraße abgespielt und dabei riesige Ströme von Sternen und anderen Zeichen in den Ringen der Galaxie hinterlassen, so die National Science Foundation.