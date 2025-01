Sie hat das Bild der Milchstraße revolutioniert: Weltraumsonde "Gaia" geht in Rente

Paris - Mehr als zehn Jahre lang hat die europäische Sonde "Gaia" Himmelskörper in der Milchstraße beobachtet. Nun endet ihre Mission. Doch so manche "Gaia"-Entdeckung kommt vielleicht erst noch.

ESA-Wissenschaftsdirektorin Carole Mundell sprach von einer "Schatzkiste an Daten", die "Gaia" gesammelt habe. Die Mission habe alle Erwartungen übertroffen.

Ziel von "Gaia", die Ende 2013 ins All startete, war es, Positionen, Bewegungen, Entfernungen und Helligkeiten von fast zwei Milliarden Himmelskörpern zu erfassen. Dies entspricht rund einem Prozent unserer Galaxie.

Die Beobachtungen von "Gaia" haben es Forschenden ermöglicht, zahlreiche Entdeckungen im Weltraum zu machen - etwa zu Schwarzen Löchern oder möglichen Asteroiden-Monden. "'Gaia' war die Entdeckungsmaschine des Jahrzehnts", sagte Anthony Brown von der Universität Leiden.

Für "Gaia" stehen nun noch einige technische Tests an, bevor der Flugkörper seine derzeitige Position am sogenannten Lagrange-Punkt 2 des Sonne-Erde-Systems verlässt, rund 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Die Sonde soll dann in eine sogenannte Rentenumlaufbahn gebracht werden, wie es von der ESA heißt, weit weg vom Einflussbereich der Erde.

Ende März soll "Gaia" dann abgeschaltet werden.