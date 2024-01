Sonde fliegt zum Mond, doch plötzlich ist die Batterie leer!

Die Sonde soll den Mond fotografieren und andere Daten sammeln. © PR-Visualisierung/JAXA

Nach der weichen Landung auf dem Mond teilte die japanische Raumfahrtagentur JAXA mit, dass es Probleme mit der Stromversorgung der Sonde mit dem Namen SLIM gebe. Zur Landung deutete sich an: Die Batterie würde das Gerät wohl abschalten, bevor alle Daten übermittelt seien. Auch danach hätte es das komplett für das Gerät gewesen sein können.

Doch am heutigen Montagmorgen gaben die Raumfahrer ein bisschen Hoffnung kund. "Den Telemetriedaten zufolge sind die Solarzellen von SLIM nach Westen ausgerichtet", so die Mondexperten auf X. "Daher glauben wir, dass die Möglichkeit einer Stromerzeugung besteht, wenn die Mondoberfläche in Zukunft Sonnenlicht aus dem Westen erhält."

Die Japaner würden sich darauf vorbereiten, die Wiederherstellung von SLIM anzugehen, sobald dies möglich sei. Es handelt sich also nicht um einen Totalverlust.

Um 2.57 Uhr japanischer Zeit (gestriger Sonntag, 18.57 Uhr in Europa) wurde SLIM abgeschaltet, indem die Batterie aus der Ferne abgeklemmt wurde.

Doch es gab noch mehr positive Nachrichten: "Nach der Landung konnten bis zur Stromabschaltung die bei der Landung und auf der Mondoberfläche erfassten technischen Daten und Bilddaten erfolgreich zur Erde übertragen werden."