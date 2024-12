Nikolaus bringt Geminiden mit sich: In dieser Zeit sieht man Sternschnuppen-Spektakel am besten!

In den Tagen vom 6. bis zum 16. Dezember erreicht der Meteoritenschauer der Geminiden die Erde. Schaulustige können in dieser Zeit Sternschnuppen beobachten.

Von Nick-Fabrice Vetter

Bensheim - Am kommenden Freitag sollte man nicht nur in die Stiefel vor der Tür, sondern auch in den Nachthimmel schauen! In den Tagen zwischen dem 6. und dem 16. Dezember kann man den Sternschnuppen-Schwarm der Geminiden am Himmel beobachten.

In der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember erreicht der Meteoritenschauer seinen Höhepunkt. © Cui Wen/XinHua/dpa Laut Uwe Pilz, Vorsitzender der Vereinigung der Sternfreunde in Bensheim, kann man in den Tagen zwischen dem 6. und dem 16. Dezember den Sternschnuppen-Schwarm der Geminiden am Nachthimmel beobachten. Besonders viele werden voraussichtlich in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember zu sehen sein. Um den größten Erfolg zu haben, sollten Schaulustige idealerweise zwischen 6 und 6.30 Uhr in das Sternbild Zwilling im Südwesten des Nachthimmels schauen. Aber auch in den Nächten davor und danach ist es möglich, das Himmelsspektakel zu sehen. Sternschnuppen Sternschnuppen-Spektakel zur Adventszeit: Geminiden-Schwarm im Anflug "Wenn die Bedingungen gut sind, dann können in dieser halben Stunde durchaus 30 bis 40 Sternschnuppen sichtbar werden", sagt der Experte.

An abgelegenen Orten sind Sternschnuppen besser zu sehen