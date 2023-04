Über 200 Kilo schwer! 20 Jahre alter Satellit soll heute Nacht auf die Erde stürzen

Washington D.C. (USA) - Was passiert eigentlich mit einem Satelliten, der ausgedient hat? Genau das werden wir am morgigen Donnerstag erfahren! Denn Raumsonde "RHESSI" ist arbeitslos und steuert direkt auf unseren Planeten zu. Während die meisten Teile in der Erdatmosphäre verbrennen werden, könnten manche Trümmerteile tatsächlich auf die Erde stürzen.