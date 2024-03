Weltraumschrott sorgt für Erheiterung im Netz: AA-Batterien, Alf und Wertstoffentsorgung!

Im Netz reagierte man sehr einfallsreich auf den großen Wirbel um den Weltraumschrott. © Bildmontage: X/@Stadt_Konstanz, @justthore, @11member12

Stürzen Teile etwa auf Deutschland oder trifft es gar den eigenen Vorgarten? Bevor die Teile am Freitagabend in den Atlantik stürzten, beschäftigten sich nicht wenige Menschen mit diesen Gedanken.

Auch der Liveticker aus dem Weltraumlagezentrum verstärkte die Wahrnehmung als ein großes Ereignis - das letztlich über dem Ozean verglühte. Umso mehr schritten die Nutzer in den sozialen Medien zur Tat, um mit lustigen Memes zu feiern, dass letztlich alles gut ging.

"Armageddon 2024. Ich war dabei", schrieb etwa eine Person auf X leicht überspitzt zu ihrem Handy-Video, dass einen mickrigen Punkt am Himmel zeigt. Unzählige weitere Witzbolde nutzten die Gelegenheit, um haushaltsübliche AA-Batterien auf ihrem Grundstück zu platzieren, frei nach dem Motto: "Schaut mal, was bei mir eingeschlagen ist!".

Die Stadt Konstanz zeigte sich ebenfalls sehr kreativ und verfasste eine Mitteilung zur richtigen Entsorgung von Batterien: "Wir möchten sie darauf hinweisen, dass Akkus nicht einfach in der Natur entsorgt werden sollten. Gebt sie bitte auf dem Wertstoffhof eures Vertrauens ab."

Auch Alf aus der gleichnamigen Sitcom erlebte am Freitagabend seine Meme-Renaissance, da auch er mit seinem Raumschiff einst eine Bruchlandung auf der Erde hinlegte. Ebenso erging es "E.T.", stürzenden "AT-AT"-Läufern aus dem Star-Wars-Universum oder "Alien vs. Predator".