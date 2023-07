Wo ist der Alien-Hype? Mehrheit nach Ufo-Anhörung skeptisch!

Der Ex-Geheimdienstmitarbeiter David Grusch (36) erklärte gegenüber einem US-Untersuchungsausschuss, dass die Regierung außerirdische Flugobjekte geborgen hätte. © Michael Brochstein/ZUMA Press Wire/dpa

Wenn drei hochrangige Ex-Militärs unter Eid aussagen, dass die US-Regierung in Besitz außerirdischer Flugobjekte sei und ebenfalls über die Existenz von Aliens Bescheid wisse, dann könnte man einen großen Aufschrei in der Bevölkerung erwarten.

Stattdessen begegnen viele Menschen den Aussagen von Ex-Geheimdienstmitarbeiter David Grusch (36) und zweier Navy-Piloten eher skeptisch.

So berichtete "NBC" im Anschluss an die Anhörung am Donnerstag, dass in den sozialen Medien zwar eine Menge an Memes zu dem Thema entstanden sind, die aber oftmals nur das Desinteresse an dem angeblichen Beweis für Aliens widerspiegeln würden.

Auch in Deutschland glaubt die Mehrheit laut einer "YouGov"-Umfrage nicht, dass die Aussagen über außerirdische Flugobjekte wahr sind.