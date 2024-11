21 Tonnen schwerer Magnet auf dem Weg nach Mainz: Was hat es damit auf sich?

Mainz - Ein Schwertransport mit einer riesigen Magnetspule, der auf das Gelände der Universität rollte, hat am Abend des gestrigen Donnerstags in Mainz die Blicke auf sich gezogen und für Verwunderung gesorgt.

Am heutigen Freitagmorgen wurde die noch von einer Schutzhülle umfasste, supraleitende Magnetspule mit einem Durchmesser von vier Metern mit einem Kran durch das geöffnete Dach eines Institutsgebäudes gehievt.

Denn nach jahrelanger Vorarbeit ist der in Frankreich hergestellte, 21 Tonnen schwere Magnet für ein komplexes wissenschaftliches Experiment am Institut für Kernphysik der Johannes Gutenberg-Universität angekommen.

Der Magnet wird in den kommenden Wochen und Monaten nun noch an seinen endgültigen Platz in einer unterirdischen Halle gebracht und vorbereitet.

Auch bis der Teilchenbeschleuniger erstmals arbeitet, dauert es noch, Ende 2025 könnte es so weit sein, wie Projektleiter Frank Maas vom Institut für Kernphysik erklärte.