90 Sekunden vor der Apokalypse: Forscher stellen "Weltuntergangsuhr" für 2024!

Die US-Forscher blicken mit Sorge auf die Atom-Mächte USA, Russland und China, die derzeit darauf aus seien, ihr nukleares Waffenarsenal modernisieren. (Symbolbild) © dpa - Bildfunk

Bereits im vergangenen Jahr wurde die sogenannte "Doomsday Clock" vom US-Institut "Bulletin of the Atomic Scientists" mit 90 Sekunden so nah an eine globale Katastrophe gestellt, wie nie zuvor.

Am Dienstag verkündeten die Wissenschaftler, dass sie auch im neuen Jahr an ihrer düsteren Prognose festhalten.

"Heute haben wir die Weltuntergangsuhr erneut auf 90 Sekunden vor Mitternacht gedreht, weil die Menschheit weiter einem beispiellosen Ausmaß an Gefahr gegenübersteht", heißt es dazu in einer Mitteilung.

Zu den größten Gefahren zählt der von Albert Einstein und Robert Oppenheimer 1945 gegründete Verein unter anderem den Einsatz von Nuklearwaffen im Zuge eines eskalierenden Ukraine-Kriegs, den Klimawandel oder die unkontrollierbare Entwicklung von Künstlicher Intelligenz.