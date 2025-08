Forscher finden moderne Tattoos auf über 2000 Jahre alter Eis-Mumie aus Sibirien

Fotogrammetrisch, das heißt per Bildmessung erstelltes 3D-Modell der weiblichen Mumie aus dem Pazyryk-Grab: A) Texturen aus Fotos im sichtbaren Spektrum, B) Texturen aus Nahinfrarot-Fotografien. © PR/Mikhail Vavulin

"Es fühlte sich an, als könnten wir den Menschen hinter der Kunst zum ersten Mal wirklich begegnen", sagte Dr. Caspari anlässlich der Veröffentlichung der Forschungsergebnisse gegenüber dem SRF.

Zunächst erstellten die Wissenschaftler eine dreidimensionale Aufnahme der 2000 Jahre alten Mumie aus dem Permafrostboden des Altai-Gebirges, um anschließend die einst unter die Haut gestochenen Bilder mithilfe von digitaler Infrarotfotografie sichtbar zu machen.

Erst dann gab die Frau aus der Pazyryk-Kultur, die Teil eines Reitervolks war, ihre Geheimnisse preis: So zeigt die Szene am rechten Unterarm etwa einen Kampf zwischen Tieren, bei dem zwei Tiger und ein Leopard zwei Hirsche erlegen. Auch auf dem linken Arm ist eine Jagdszene dargestellt.

"Was klar ist, ist, dass diese Bilder wirklich ganz stark in einen rituellen und kulturellen Kontext eingebettet wurden und in diesem Sinne auch eine reichhaltige Bedeutung hatten", so Dr. Caspari.