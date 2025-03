Ausgrabung in Ägypten: Forscher finden Grab des "namenlosen Pharaos"

Das Königsgrab wurde schon vor langer Zeit von Grabräubern geplündert, welche auch die Hieroglyphen an den Wänden zerstört haben. © Screenshot: Ministry of Tourism and Antiquities

Laut einem Artikel der Fachzeitschrift "Life Science" deuten erste Hinweise darauf hin, dass das Grab vor ungefähr 3600 Jahren errichtet wurde.

Das Forscher-Team fand die Grabstätte in einer Tiefe von sieben Metern unter der Erde. Neben einigen Gewölben aus Lehmziegeln stießen sie auch auf eine königliche Grabkammer aus Kalkstein, welche zum Zeitpunkt ihrer Errichtung ungefähr fünf Meter hoch gewesen sein soll.

Die Wissenschaftler und Experten des Ägyptischen Ministeriums für Tourismus und Antiquitäten vermuten, dass der König in der Grabkammer während der Periode der "Zweiten Zwischenzeit"- zwischen 1640 und 1540 vor Christus - gelebt und regiert haben muss.

Jedoch stehen die Archäologen vor einem großen Rätsel. Sie können nicht herausfinden, wie der Name des gerade ausgegrabenen Königs lautet.

In einem E-Mail-Austausch mit der Zeitung sagt Josef Wegner, Professor für Ägyptologie und Ägyptische Archäologie an der University of Pennsylvania, dazu: "Die Namen der Könige wurden ursprünglich immer in gemalte Szenen auf dem verputzten Mauerwerk, welches den Eingang zur Kalksteinkammer schmückte, verewigt. In der gefundenen Grabkammer wurden diese Hieroglyphentexte jedoch bereits vor langer Zeit von Grabräubern beschädigt, sodass wir den Namen nicht mehr herausfinden können."

Weiter erzählt er, dass die Grabräuber sowohl den Sarkophag des Königs als auch seinen mumifizierten Körper mitgenommen haben.