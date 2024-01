CO2 zu Plastik umwandeln? Forscher aus Thüringen gehen ins Risiko

Jena - Forscher in Jena tüfteln derzeit an einer Methode, um klimaschädliches Kohlenstoffdioxid (CO2) nicht nur aus der Luft zu holen, sondern auch wieder nutzbar zu machen.

Die Jenaer Forscher wollen das ausgestoßene CO2 wieder nutzbar machen. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Die Idee sei ein Katalysator, der beispielsweise an Kraftwerken oder Hochöfen CO2 binde und mithilfe von Strom in andere Stoffe umwandele, erklärte der Leiter des Forschungsprojekts Dekarbon an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Martin Oschatz.

"Unsere Traumreaktion wäre, wenn wir aus CO2 einen Stoff machen könnten wie Ethylen. Das ist der Ausgangsstoff für Plastikverpackungen", sagte der Chemiker. Aber auch die Umwandlung in Kohlenstoffmonoxid sei möglich - in Verbindung mit Wasserstoff lasse sich daraus wieder Benzin machen.

In dem Projekt laufe derzeit Grundlagenforschung dazu. Die Wissenschaftler wollten verschiedene Wege testen, wie sich das CO2-Molekül mit Kohlenstoff und Stickstoff und ohne seltene Metalle so umwandeln lasse, dass man solche Katalysatoren herstellen könne.

Bis Ende 2025 solle ein Material identifiziert sein, mit dem man dann in größerem Maßstab weiterarbeiten könne, teilte Oschatz mit.