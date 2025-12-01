Ersatzteil seit 13 Jahren nicht geliefert: Forschungsreaktor kann auch 2025 nicht mehr in Betrieb gehen

München - Anders als bislang erwartet wird der Forschungsreaktor FRM II der Technischen Universität München (TUM) auch in diesem Jahr nicht mehr in Betrieb gehen.

Der Forschungsreaktor München II (FRM II, links) auf dem Gelände der Technischen Universität macht weiter Probleme. © Peter Kneffel/dpa

Nach Angaben des Wissenschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen im bayerischen Landtag kann "zum aktuellen Zeitpunkt noch keine definitive Auskunft über den Zeitpunkt der erneuten Inbetriebnahme der Anlage erfolgen".

Die Anfrage liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Hintergrund sind weiterhin Lieferprobleme für den sogenannten Zentralkanal der Anlage. Er trägt als zentrales Bauteil des FRM II das Brennelement.

Seit März 2020 steht der Forschungsreaktor still, damals wurde er wegen der Corona-Krise heruntergefahren. Im Januar 2022 wurde dann eine Undichtigkeit am Zentralkanal festgestellt.

Auch wenn dies nach Angaben des Ministeriums keine Auswirkungen auf die Sicherheit der Neutronenquelle, das Betriebspersonal und die Umgebung hatte und auch keine Radioaktivität freigesetzt wurde, soll zunächst der Zentralkanal ausgetauscht werden.

Doch die Beschaffung des Bauteils ist alles andere als einfach, wie die Antwort des Ministeriums belegt: Denn bereits seit dem 30. März 2013 wartet man in Garching auf die Lieferung – damals war dies für Herbst 2014 eingeplant worden.