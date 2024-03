Forscher verwechselt neue Käferart mit Vogelkacke!

Brisbane - Beinahe wurde eine bisher unbekannte Käferart von einem Forscher in Australien mit Vogelkacke verwechselt und links liegen gelassen.

Der flauschige Käfer hat viele weiße Härchen. © James Tweed

Wie die "University of Queensland" am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um eine neue, flauschige Art von Bockkäfern, die in einem Nationalpark entdeckt worden sei.

Forscher James Tweed habe das haarige Insekt dabei zunächst für Vogelkot gehalten, heißt es. Doch der erste Eindruck trügt: "Zu meinem Erstaunen habe ich den außergewöhnlichsten und flauschigsten Bockkäfer jemals gesehen."

Der mit vielen weißen Härchen bestückte Käfer sei nur 9,7 Millimeter groß und wurde zuvor noch nie entdeckt, wie die "Australian National Insect Collection" (ANIC) gegenüber der Universität schließlich bestätigt habe. Es handle sich gar um eine neue Art.

Somit wurde Tweed die Ehre zuteil, seiner Entdeckung einen Namen zu geben: "Excastra albopilosa".

"Wir haben uns für den Gattungsnamen 'Excastra' entschieden, der auf Lateinisch 'aus dem Camp' bedeutet. Beim Namen für die Art haben wir uns für 'albopolisa' entschieden, was übersetzt 'weiß und haarig' bedeutet", erläuterte Tweed seine Namenswahl.