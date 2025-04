Historischer Stoff voller Gift: Aufwendige Reinigung im Germanischen Nationalmuseum

Nürnberg - In Schutzanzügen rücken Restauratorinnen gerade feinen Stoffen im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg zu Leibe.

Damit beim Einpacken der Kleidungsstücke der belastete Staub nicht aufgewirbelt wird, reinigt Restauratorin Anna Bergmann einen roten Rock samt Mieder in der Vitrine vorsichtig mit Pinsel und Staubsauger.

Wegen einer einige Jahre andauernden Sanierung werden viele historische Textilexponate im Tiefdepot des Museums zwischengelagert. © Daniel Löb/dpa

Zum Schutzanzug trägt sie dabei eine Atemmaske und zwei Paar Gummihandschuhe übereinander. Mit ihrer Kollegin Larissa Hollmann deponiert sie die 120 Jahre alten Textilien in einer großen Schachtel, sodass der Stoff keine Falten wirft.

In den nächsten Jahren wird Deutschlands größtes kulturhistorisches Museum zwei seiner Gebäude sanieren. Die Kleidung wird in der Zeit zusammen mit rund 60.000 anderen Exponaten in das neue Tiefdepot des Museums wandern.

Dieses reicht bis 21 Meter in die Tiefe und bietet auf fünf Etagen Platz für Kulturschätze wie Instrumente, Bauernmöbel oder Gemälde. 2030 könnten die Exponate dann in der neu gestalteten Ausstellung wiederzusehen sein.