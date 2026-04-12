Ist das Deutschlands ältester Baum? Eibe im Allgäu mehr als 1000 Jahre alt
Von Sabine Dobel
Oberstaufen - Deutschlands wohl älteste und auch dickste bekannte Eibe steht im Oberallgäu. Der Baum auf einer Almwiese bei Oberstaufen sei rund 1100 Jahre alt, teilte die Deutsche Dendrologische Gesellschaft mit.
Er könnte damit auch der älteste bekannte Baum Deutschlands sein, erläuterte die Gesellschaft, eine Fachvereinigung für Baumkunde und Gehölze, auf ihrer Seite.
Nach der Vermessung im Juli 2025 hatte die "Ureibe" in 1,30 Metern Höhe einen Stammumfang von 5,10 Metern. Damit sei sie zudem die dickste bekannte Eibe in Deutschland. Sie soll nun am 18. Juni 2026 zum Nationalerbe-Baum gekürt werden. Insgesamt sollen bei diesem Projekt auf ganz Deutschland verteilt 100 sehr alte Bäume benannt werden.
Das Alter der sechs Meter hohen Uralt-Eibe bestimmten die Wissenschaftler so: Sie untersuchten Jahresringe an einem elf Zentimeter langen Bohrspan aus dem Stamm. Davon seien vier Zentimeter brauchbar gewesen, in denen 54 Jahrringe sowie sechs Jahrringausfälle gezählt wurden, zusammen also 60 Jahre.
Gerechnet auf den Stammumfang sei man auf ein Alter von 1100 Jahren gekommen. Möglich sei aber eine Spanne von 900 bis 1300 Jahren.
Der Baum stehe in 1100 Metern Höhe an einem Nordwesthang der fast 1850 Meter hohen Hochgrat-Bergkette. Das sei für Eiben nah an der Höhenverbreitungsgrenze, die in den Alpen bei etwa 1300 Metern liege. Im Winter erhalte der Baum kaum Sonne - und es sei deutlich kälter als auf Südhängen in dieser Höhenlage.
Experten stauen über Eibe: "Wunder, dass sie all diese Jahrhunderte überlebt hat"
"Deshalb ist es ein Wunder, dass sie dort all diese Jahrhunderte überlebt hat und es ihr offensichtlich gut geht – sie dürfte sich sogar über die derzeitige Erwärmung freuen", erläuterte der Autor des Beitrags, der emeritierte Forstwissenschaftler Andreas Roloff.
Ihr Stamm sei "ein traumhaftes Monument mit Spalten, Wülsten, Beulen, Rippen, Rissen und Löchern".
Die Eibe, den Angaben zufolge etwa 30 bis 45 Aufstiegsminuten von der Hochgratbahn-Talstation entfernt, sei wohl nicht auf der Wiese gepflanzt worden. Der Samen sei vermutlich von Vögeln dorthin gebracht worden.
Der Baum wächst einzeln auf der Weide. Nicht weit entfernt gebe es aber einen "Junior"-Nachkömmling, der etwa ein Drittel so alt sein könnte.
Eibenzweige seien für Rinder giftig, hieß es. Die zuständige Weidegenossenschaft berichte aber, dass die Tiere kaum an den Zweigen fressen.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa