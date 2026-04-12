Ist das Deutschlands ältester Baum? Eibe im Allgäu mehr als 1000 Jahre alt

Oberstaufen - Deutschlands wohl älteste und auch dickste bekannte Eibe steht im Oberallgäu. Der Baum auf einer Almwiese bei Oberstaufen sei rund 1100 Jahre alt, teilte die Deutsche Dendrologische Gesellschaft mit.

Die alte Eibe auf einer Bergwiese: Experten schätzen das Alter des Baumes auf rund 1100 Jahre. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Er könnte damit auch der älteste bekannte Baum Deutschlands sein, erläuterte die Gesellschaft, eine Fachvereinigung für Baumkunde und Gehölze, auf ihrer Seite.

Nach der Vermessung im Juli 2025 hatte die "Ureibe" in 1,30 Metern Höhe einen Stammumfang von 5,10 Metern. Damit sei sie zudem die dickste bekannte Eibe in Deutschland. Sie soll nun am 18. Juni 2026 zum Nationalerbe-Baum gekürt werden. Insgesamt sollen bei diesem Projekt auf ganz Deutschland verteilt 100 sehr alte Bäume benannt werden.

Das Alter der sechs Meter hohen Uralt-Eibe bestimmten die Wissenschaftler so: Sie untersuchten Jahresringe an einem elf Zentimeter langen Bohrspan aus dem Stamm. Davon seien vier Zentimeter brauchbar gewesen, in denen 54 Jahrringe sowie sechs Jahrringausfälle gezählt wurden, zusammen also 60 Jahre.

Gerechnet auf den Stammumfang sei man auf ein Alter von 1100 Jahren gekommen. Möglich sei aber eine Spanne von 900 bis 1300 Jahren.

Der Baum stehe in 1100 Metern Höhe an einem Nordwesthang der fast 1850 Meter hohen Hochgrat-Bergkette. Das sei für Eiben nah an der Höhenverbreitungsgrenze, die in den Alpen bei etwa 1300 Metern liege. Im Winter erhalte der Baum kaum Sonne - und es sei deutlich kälter als auf Südhängen in dieser Höhenlage.