Wissenschafts-Spionage für China: Aachener Hochschule betroffen

Aachen - Die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) in Aachen ist von mutmaßlicher Wissenschafts-Spionage für China durch ein Ehepaar aus München betroffen. Das bestätigte die Hochschule auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) in Aachen ist wohl Opfer von Wissenschafts-Spionage geworden. © Oliver Berg/dpa

Die Aachener Polizei habe aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses einen Lehrstuhl besucht. "Der Tatverdacht lautet auf geheimdienstliche Agententätigkeit für einen chinesischen Geheimdienst", teilte die Hochschule mit.

RWTH-Angehörige seien aber ausdrücklich nicht tatverdächtig. "Es geht um zwei Onlinevorträge, die ein RWTH-Forschender zwischen 2020 und 2023 vor Vertreterinnen und Vertretern von chinesischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen gehalten hat", teilte die Hochschule mit. Thematisiert wurden dabei zivile Nutzungsszenarien einer aktuellen Technologie.

"Der Lehrstuhl unterstützt die Ermittlungen und stellt alle Unterlagen zur Verfügung", betont die Hochschule. Es bestehe keine Zusammenarbeit des Lehrstuhls mit chinesischen Partnern.

Die RWTH arbeite auf allen Ebenen eng mit den Behörden zusammen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt schon länger davor, dass auch die Wissenschaft Ziel von Ausspähversuchen fremder Nachrichtendienste ist.