Vorwurf von Lesch: Bayern tut zu wenig für eigene Klimaziele

München - Der Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist Prof. Dr. Harald Lesch (65) wirft der bayerischen Staatsregierung vor, viel zu wenig unternommen zu haben, um die landeseigenen Klimaziele zu erreichen.

Weil er Politikern auf allen Seiten mit blanken Fakten über den Mund fährt, wird er von allen Seiten gefeiert – und gefürchtet: Prof. Dr. Harald Lesch (65). © Michael Bauer/dpa

"Stattdessen wendet sie sich sehr weit entfernten technologischen Zukunftsmissionen wie der Kernfusion zu oder verläuft sich bei der Wasserstoffstrategie", sagte Lesch der "Süddeutschen Zeitung".

"Grüner Wasserstoff ist ein kostbarer und teurer Rohstoff, den wir für Industrieprozesse brauchen, statt ihn im Auto zu verbrennen, wie es Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger propagiert", so Lesch.

Bayern habe Glück, dass beim Ausbau der Erneuerbaren viel auf privater Ebene vorangegangen sei. "Sein Potenzial hat der Freistaat noch lange nicht ausgeschöpft."

Laut dem bayerischen Klimaschutzgesetz soll der Freistaat im Jahr 2040 klimaneutral sein - mittlerweile wird offen über eine Verschiebung um fünf Jahre gesprochen.

Lesch sitzt im bayerischen Klimarat - das ist ein unabhängiges wissenschaftliches Beratungsgremium des Freistaats.