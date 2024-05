Neue Entdeckung im Sonnensystem überrascht: Auf diese Gase stießen die Forscher!

USA - Wissenschaftler der University of Central Florida entdeckten zum ersten Mal Kohlendioxid (CO2) und -monoxid (CO) in Außenbezirken unseres Sonnensystems.

Mário Nascimento De Prá, Autor der Studie, erklärt: "Es war das erste Mal, dass jemand in der TNO-Region eine so große Menge an Objekten untersucht hat, also war auf eine gewisse Weise alles neu und aufregend für uns."

Die Forschungsergebnisse würden darauf hindeuten, dass bereits große Mengen CO2 in gefrorenem Zustand in den Außenregionen der protoplanetaren Scheibe (ringförmig, aus Gas und Staub) vorkamen. Die besagte Scheibe gilt als Ursprung der Entstehung unseres Sonnensystems.