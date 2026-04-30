Sein Leben lang kämpfte er gegen das Altern: Erbgut-Pionier Craig Venter gestorben

New York (USA) - Sein Leben lang kämpfte Craig Venter (†79) gegen das Altern. Nach seiner wohl größten Errungenschaft, der Entschlüsselung des menschlichen Erbguts, veröffentlichte der US - Wissenschaftler mit seinem eigenen Genom die erste genetische Blaupause eines einzelnen Menschen.

Viele Kollegen warfen Craig Venter (†79) immer wieder Größenwahn, Narzissmus und einen zu stark ausgeprägten Geschäftssinn vor. © Francisco Guasco/EFE/dpa

Angesichts der daraus hervorgehenden Risikofaktoren - darunter eine erhöhte Herzinfarkt-Gefährdung - nahm Venter anschließend vorbeugend entsprechende Medikamente ein.

"Die Kenntnis von unseren genetischen Risiken bedeutet Macht - die Macht, ihnen entgegenzusteuern", sagte Venter einmal der Deutschen Presse-Agentur. Später gründete er eine eigene Firma mit dem Ziel, die "gesunde Lebenszeit" der Menschen zu verlängern.

Letztlich konnte aber auch der Pionier der Erbgut-Forschung die Naturgesetze nicht völlig außer Kraft setzen. Am Mittwoch (Ortszeit) starb Venter im Alter von 79 Jahren in einem Krankenhaus in San Diego, wie das von ihm gegründete J. Craig Venter Institute (JCVI) mitteilte.

Bei der Therapie gegen eine kürzlich diagnostizierte Krebserkrankung seien unerwartete Nebenwirkungen aufgetreten.

Das Projekt machte ihn weltberühmt - aber auch äußerst umstritten. Danach kündigten er und sein Team mit schwindelerregendem Tempo immer wieder neue Entdeckungen und Vorhaben an.

Ein Bakterium mit künstlichem Erbgut etwa, um die Welt vor der Klimakatastrophe zu retten und neue Energiequellen zu erschließen. Oder die Entschlüsselung der Genome Zehntausender Menschen pro Jahr, um eine riesige Datenbasis für die Forschung zu haben.