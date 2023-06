Studie: Profifußballer mit erschreckender Tendenz zu Demenz

Harte Zweikämpfe am Boden und in der Luft gehören zu den täglichen Herausforderungen von Fußballern. © Manu Fernandez/AP/dpa

Sie verdienen mehr Kohle als (fast) alle anderen, residieren in edlen Villen und führen ein Leben, wie es schöner kaum sein könnte: Die Rede ist von Profikickern.

Auch wenn die Vorstellungen und Klischees diesbezüglich gewiss nicht auf alle ehemaligen Fußballstars zutreffen, lassen sich viele der genannten Privilegien der Sportstars nicht von der Hand weisen - und dennoch kann sie auch eine glorreiche Karriere nicht vor allem schützen, erst recht nicht vor Krankheit.

Wie eine Studie der Universität Nottingham nun herausgefunden haben will, weisen Fußballer im Alter ein fast dreieinhalb mal so großes Risiko auf, an Demenz zu erkranken, als dies im Bevölkerungsdurchschnitt der Fall ist.

Die Studie wurde vom englischen Fußballverband (FA) und der Professional Footballers' Association (PFA) in Auftrag gegeben.