Studie testet neues Medikament: Menschen mit Gluten-Unverträglichkeit gesucht!

Privatdozent Dr. Marcus Hollenbach, Oberarzt und Leiter des gastroenterologischen Funktionslabors, fungiert bei dieser Studie als Prüfarzt auf Leipziger Seite. © Stefan Straube / UKL

Gluten ist in zahlreichen Getreidesorten wie Weizen, Gerste, Roggen oder Dinkel enthalten und führt bei Betroffenen zu Verstopfungen und oft sogar zu einer Entzündung der Dünndarmschleimhaut. Dadurch wird auch die Nährstoffversorgung des Körpers gestört.

Für die Therapiestudie des Universitätsklinikums Leipzig kommen nachgewiesene Zöliakie-Patienten und Patientinnen in Frage, die trotz "strengster Gluten-Diät" weiterhin an Beschwerden leiden. Das erklärte das UKL am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

"Untersucht wird ein neuartiges Medikament", hieß es außerdem zu den Details der Studie. "Im Erfolgsfall sollen Betroffene beschwerdefrei werden." Somit soll ihnen eine Rückkehr ins normale Leben ermöglicht werden.

Die besagte Studie startete bereits Anfang des Jahres, nun werden am UKL weitere Patientinnen und Patienten (mindestens 18 Jahre alt) gesucht.

Neben täglicher Tabletteneinnahme werden im Laufe der 21 Wochen langen Therapie auch zwei Magenspiegelungen durchgeführt. Diese seien nötig, um Veränderungen der Dünndarm-Entzündung erkennen zu können.