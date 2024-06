Ungewöhnlicher Fund am Strand: Mondfisch-Kadaver entdeckt!

Oregon (USA) - Am Strand der Nordküste von Oregon fand man einen überdimensionalen und äußerst seltenen Mondfisch.

Der gefundene Mondfisch soll etwa 2,2 Meter groß sein. © Screenshot/Facebook/Seaside Aquarium

Nach Angaben des Seaside Aquarium wurde der Kadaver am 3. Juni in Gearhart, nördlich von Seaside, gefunden. Der Riesen-Fisch ist etwa 2,2 Meter groß und gehört einer besonderen Art des Mondfischs an.

In sozialen Netzwerken wie auch vor Ort sorgte der Fisch für ordentlich Aufsehen. Nur kurze Zeit später meldeten sich auch Wissenschaftler zum Sensationsfund.

Marianne Nyegaard aus Neuseeland arbeitet als Forscherin. Sie analysierte die Fotos und stellte fest, dass es sich um einen Mondfisch der Gattung Mola tecta handelt, welcher erstmals 2017 dokumentiert wurde.

Normalerweise würden Mola tecta in den gemäßigten Gewässern der südlichen Hemisphäre leben. Jedoch sei es auch mittlerweile vorgekommen, dass in Kalifornien und Alaska etwaige Exemplare angeschwemmt worden sind.